Eure. Onze blessés légers dans un choc entre deux voitures

Samedi 2 novembre, vers 19h10, les pompiers de l'Eure ont été appelés pour intervenir après un accident impliquant deux voitures. Un choc fronto-latéral à grande vitesse s'est produit entre les deux véhicules à Écouis, près des Andelys, au croisement des routes départementales 1 et 20. Onze personnes ont été légèrement blessées dans cet accident.

Dans le premier véhicule se trouvaient un homme de 45 ans, un autre de 19 ans, ainsi que cinq enfants de 13 ans qui se rendaient à un match de football à Rouen. Dans le second véhicule, un homme de 22 ans, une femme de 20 ans et deux enfants de 1 et 2 ans étaient présents. Vingt-cinq sapeurs-pompiers ont été mobilisés, et la route a été coupée le temps de l'intervention des secours.