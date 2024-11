Nature. Un animal commun pourrait bien disparaître de Normandie d'ici 2050

Quand est-ce que vous avez vu un hérisson pour la dernière fois ?

Les recensements effectués en Europe montrent une baisse constante des populations de hérissons, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Les projections actuelles suggèrent que, sans intervention rapide, cet animal emblématique pourrait disparaître d'ici 2050.

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a modifié son statut sur la liste des espèces menacées, le classant désormais comme "quasi menacé". Autrefois abondant dans les campagnes et jardins normands, il disparaît aujourd'hui à un rythme inquiétant.

Les causes principales : urbanisation et pesticides

L'étalement urbain, qui se traduit par des routes, des murets et des surfaces bétonnées, restreint son espace de vie. Contraint de s'aventurer en ville, il devient une proie facile pour les véhicules et rencontre de nombreux obstacles infranchissables, comme les clôtures de jardin.

En plus de la fragmentation de son habitat, le hérisson subit les effets des produits chimiques utilisés dans l'agriculture et les jardins. Les pesticides, en réduisant le nombre d'insectes, diminuent ses sources de nourriture. La population de hérissons a presque diminué de moitié dans la Seine-Maritime et le Calvados, où ces pratiques sont répandues.

Le changement climatique : une menace pour la survie

Le réchauffement climatique joue également un rôle dans le déclin des hérissons. Les hivers de plus en plus doux perturbent leur hibernation naturelle. Ne dormant plus ou moins longtemps, les hérissons consomment davantage d'énergie et se retrouvent affaiblis lors des périodes de froid. Le dérèglement des cycles saisonniers a aussi des répercussions sur leur reproduction : de nombreux petits naissent à des périodes où les ressources alimentaires sont limitées, menaçant leur survie.

Un animal de plus en plus protégé, mais est-ce suffisant ?

Classé parmi les espèces protégées en France depuis 1981, le hérisson bénéficie d'un statut qui interdit sa capture et sa destruction. Cependant, cette protection juridique se révèle insuffisante face aux menaces environnementales. En 2025, les experts appellent à une intensification des mesures de conservation : favoriser la création de passages entre jardins pour éviter le cloisonnement, limiter l'utilisation de pesticides et sensibiliser les particuliers à la sauvegarde de cet animal.

Vers une prise de conscience citoyenne en Normandie

Les initiatives se multiplient pour aider le hérisson, avec des associations et refuges appelant à un engagement citoyen. Il est désormais possible de construire des "autoroutes pour hérissons" en perçant des trous dans les clôtures de jardin. Laisser des zones sauvages, propices à leur alimentation, constitue aussi une action simple et efficace. En sensibilisant la population aux besoins de cet animal, les défenseurs espèrent enrayer la chute de sa population et éviter une extinction d'ici 2050.

En Normandie, la disparition du hérisson serait une perte symbolique et un signal alarmant pour la biodiversité locale.