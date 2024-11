Port-en-Bessin. Le Goût du Large, le rendez-vous des gourmands

Les samedi 9 et dimanche 10 novembre, la ville de Port-en-Bessin-Huppain accueille Le Goût du Large. Fort de son succès les années passées, avec à chaque fois plus de 30 000 visiteurs, l'événement revient pour sa 19e édition, entre fête de la coquille et festival de musique. Ce week-end, la coquille Saint-Jacques et les produits de la mer sont à l'honneur : un marché leur sera dédié sous la criée, de 9h à 18h, ainsi que des ateliers culinaires pour petits et grands, avec, bien sûr, des dégustations. En plus des conférences et expositions, le public pourra profiter de visites guidées sur le port, de démonstrations de sauvetage avec des chiens de Terre-Neuve et Landseer, ou encore de maquettes navales.

Le week-end sera également musical, d'abord à travers les déambulations de la Sonic's Bécane le samedi et des Marineros le dimanche, puis avec le fameux festival Musique sous les embruns. Les groupes se succéderont sous un chapiteau chauffé, place Général Seurat, samedi et dimanche à partir de 15h, entre chants de marins, musiques et danses bretonnes et irlandaises.