Caen. Octobre rose : ce photographe immortalise le combat de sa femme contre le cancer

Dans le cadre d'Octobre rose et de la lutte contre le cancer du sein, le tribunal de Caen accueille jusqu'au jeudi 31 octobre une exposition de Steve Perchey, un photographe installé à Trouville-sur-Mer. En juin 2024, il a entamé une série de clichés capturant les moments intimes de la vie quotidienne de sa femme, Camille Frenais, qui lutte contre un lymphome de Hodgkin. C'est elle qui a initié ce projet : "A l'annonce de ma maladie, Steve a été beaucoup plus affecté que moi. J'ai tendance à relativiser et j'ai pensé que documenter cette épreuve avec son appareil photo pourrait l'aider à dédramatiser." Pour Steve, l'objectif est clair : "Ce qu'on souhaite, c'est sensibiliser le plus de monde possible et montrer la réalité de la maladie. Cela m'aide aussi à avancer différemment et à trouver du positif dans cette épreuve. Quand tout cela sera terminé, ce sera une victoire."

Dans son exposition, Steve Perchey souhaite montrer la résilience de sa femme face à la maladie, ici représentée par un crabe.

Parmi les visiteurs, Jean-Pierre Vialanex, un ancien médecin de 86 ans, a tenu à rencontrer le photographe. En 1965, il avait publié une thèse sur le traitement du cancer et la maladie de Hodgkin.