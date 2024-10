Rouen. Pompes Funèbres OLYMPE, vos Pompes Funèbres de proximité

Il y a des métiers difficiles à évoquer dont font partie ceux du secteur funéraire. Pourtant, la petite agence des Pompes Funèbres Olympe située au croisement des rues Saint-Romain et République à Rouen, saura prendre toutes les précautions pour aborder avec vous ce sujet parfois tabou.



Lorsqu’on lui demande comment devient-on croque-mort à moins de 30 ans, Benjamin FAUCHARD, le jeune gérant de l’enseigne, nous confie avoir souvent été en contact avec la mort étant enfant et adolescent « ça ne m’effraie pas ». Au contraire, pour lui ce métier est tout autant tourné vers la vie que vers la mort « nous nous occupons autant des familles, que des défunts, et avons ce rôle essentiel de soutenir moralement les familles qui font appel à nos services. »

Lorsqu’on lui demande si le mot « croque-mort » le dérange, il nous répond avec le sourire que cela fait partie du folklore, de la légende liée au métier.



Les Pompes Funèbres Olympe, une entreprise indépendante à valeurs humaines, qui vous accompagne avec respect et bienveillance dans l'hommage que vous rendez à vos proches.

« Je voulais replacer l’humain au cœur des préoccupation » nous explique le gérant pour qui l’accompagnement et la qualité sont de véritables fils directeurs. Sa volonté est d’instaurer une relation d’écoute et d’accompagnement avec les familles qui le sollicite et non pas un simple rapport de vendeur à client malheureusement trop commun dans ce milieu particulier. Sa motivation principale étant d’aider les personnes à avancer sereinement dans leur deuil, « être présent pour aider, pour soutenir ; mais sans trop l’être, pour ne pas être pesant ».

L’accent est également mis sur le Service, avec notamment une assistance importante dans la personnalisation des obsèques et l’aide aux démarches administratives à réaliser après la perte d’un proche. « Parfois il s’agit d’ajuster un détail, pour d’autres familles tout est à imaginer, c’est ce qui fait l’intérêt de notre métier. Cela représente énormément de travail, mais les familles en sont toujours satisfaites ». Une tâche complexe, d’autant plus que chaque famille est unique. « Certaines sont très discrètes dans leur deuil, d’autres plus traditionnelles, d’autres encore seront plus innovantes. Nous ne sommes pas là pour juger, mais pour réaliser ce qu’on nous demande. »

Service traiteur, barnums, musiciens, cercueils personnalisables, cérémonies à domicile, visio-conférences, tout est possible chez les Pompes Funèbres Olympe. De plus, l’entreprise fournit et réalise l’ensemble des services liés au funéraires, y compris les plus délicats comme le nettoyage de domicile après qu’un décès violent y soit survenu ou après une découverte tardive du corps. « Encore une fois, notre objectif est de soutenir et de satisfaire entièrement les familles qui font appel à nos services. Cela passe aussi par l’étendue des prestations que nous proposons et donc, notre savoir-faire et notre capacité à intervenir à tous les niveaux du deuil ».



La personnalisation est un des principes fondamentaux de la Maison Olympe. Chez eux, tout est personnalisable, du cercueil au monument funéraire, en passant par la cérémonie obsèques, les plaques souvenirs etc. « Je ne veux pas que les familles se sentent perdues ou assistent à des cérémonies qui ne leur correspondent pas. C’est leur hommage, en rapport avec leur deuil, pour leur proche disparu ; je veux donc qu’elles en soient partie prenante. C’est pour cela que je les replace au cœur des cérémonies que nous réalisons. Tout ça ne m’appartient pas, je suis juste l’outil qui permet de réaliser leurs volontés obsèques. ».

Que tout ait été préparé à l’avance, ou que la cérémonie soit à concevoir, les Pompes Funèbres Olympe sauront vous guider afin de créer votre hommage entièrement personnalisable. Cette Maison Indépendante Rouennaise vous propose également de concevoir des monuments funéraires et des plaques funéraires sur-mesure, tous matériaux et pouvant s’adapter à tous budgets.



Chez les Pompes Funèbres Olympe, on ne rigole pas non plus sur la qualité, peu importe vos moyens financiers. Réalisant aussi bien des obsèques au tarif économique, que grand-prestige, le gérant nous explique avoir horreur du bas de gamme. « Chez Olympe nous ne faisons pas du business ; les tarifs restent très intéressants pour ce que nous proposons, ils sont raisonnables et justifiés, ce qui nous différencie vraiment. »



Ce que vous proposent les Pompes Funèbres & Marbrerie Olympe :

Installées dans le quartier historique de la rue St-Romain, face à l’église Saint-Maclou, au pied de la Cathédrale de Rouen, l’agence de Pompes Funèbres & Marbrerie Olympe vous accueille avec respect et bienveillance pour toutes demandes en lien avec le funéraire :

- Organisation d’Obsèques : inhumation, crémations, cérémonies civiles et cérémonies religieuses, dispersions de cendres, espace hommages numériques, démarches administratives, démarches et assistances post-obsèques

- La Marbrerie funéraire 100% personnalisable : caveaux, fosses pleines terre, monuments funéraires, monuments cinéraires, cavurnes, columbarium, jardins du souvenir, pierres tombales, entourages de sépultures, signes de remarques (croix et piquets), gravures, rechampissage, entretiens et nettoyages de sépultures

- Transport de corps toutes distances 24h/24 et 7j/7

- L’Établissement de contrats de prévoyance obsèques

- L’accès à toutes chambres funéraires ;

- Le Nettoyage de domicile après décès

- Toutes opérations d’exhumation de corps

- La Vente d’articles Funéraires : plaques granits, plaques altuglas, inters, bronzes, inox, fleurs artificielles, fleurs naturelles, médaillons, photos porcelaines et inox



