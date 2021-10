Louisville (Etats-Unis) (AFP). Deux jours pour un adieu universel à Mohamed Ali

Trois moments forts reflétant la vie du boxeur de légende vont rythmer ces deux jours à Louisville, 600.000 habitants, qui a mis les bouchées doubles pour être à la hauteur de l'événement.

Les funérailles débuteront par une prière mortuaire musulmane, ouverte à tous, rappelant la spiritualité du triple champion du monde, décédé à 74 ans.

Le cercueil contenant la dépouille de Mohamed Ali sera pour l'occasion installé jeudi dans une immense salle en périphérie de Louisville, où se rassembleront des milliers de visiteurs.

Baptisé Cassius Clay à sa naissance dans un quartier noir de Louisville, à l'époque de la ségrégation raciale, le boxeur a adopté la foi musulmane en 1964, changeant son nom pour celui de Mohamed Ali. Cette conversion avait stupéfié l'Amérique.

- Prière selon la tradition -

Ce moment de ferveur devrait durer moins de trente minutes, les personnes s'identifiant comme musulmanes priant ensemble debout. Les autres membres du public seront invités à se recueillir chacun à leur manière.

"Il s'agira d'une cérémonie funéraire traditionnelle musulmane", a expliqué l'imam Zaid Shakir, qui a participé à l'organisation des obsèques.

"Mohamed Ali revêt une importance très spéciale pour la communauté musulmane", a-t-il justifié. "Nous devons lui dire adieu du mieux que nous pouvons, honorer sa mémoire, suivre sa voie et nous aimer entre nous comme il l'aurait souhaité".

Pour des millions de musulmans sur la planète, Mohamed Ali a symbolisé mieux que quiconque le véritable visage de l'islam, pacifique et tolérant.

Le lendemain matin, vendredi, se déroulera le deuxième volet des obsèques, avec une longue procession en corbillard du cercueil de Mohamed Ali.

Le trajet de 30 km passera devant les sites emblématiques de l'histoire de l'homme couronné "Sportif du (XXe) siècle": sa maison d'enfance, le musée à sa gloire, le Center for African American Heritage, qui décrit la vie des Noirs du Kentucky, ou encore le boulevard Mohamed Ali.

La dépouille du géant, qui a irradié bien au-delà de la boxe grâce à ses combats pour les droits civiques, prendra alors directement la direction du cimetière.

L'inhumation, en présence des enfants d'Ali, sera intime, le comédien Will Smith et l'ancien champion du monde de boxe Lennox Lewis portant avec six autres personnes le cercueil.

Will Smith a joué Mohamed Ali dans le film de Michael Mann "Ali", sorti en 2001, un rôle qui lui avait valu une nomination à l'Oscar du meilleur acteur.

- Pétales de roses -

A noter qu'un "généreux mécène", dont le nom n'a pas été révélé, a promis de recouvrir de pétales de roses rouges le chemin final vers la tombe.

Le dernier moment solennel de ces funérailles sera une cérémonie d'hommage rassemblant chefs d'Etat, dignitaires et anonymes, dans une salle omnisports de Louisville.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé sa présence, la sécurité de l'événement étant confiée au Secret Service, agence spécialisée dans la protection des hautes personnalités.

L'ancien président Bill Clinton et le comédien Billy Cristal y prononceront une partie de l'éloge funèbre.

Distribués gratuitement mercredi, les 15.000 billets d'accès à cette cérémonie se sont envolés en une demi-heure.

Mais, la demande étant bien supérieure à l'offre, un début de marché noir s'est immédiatement développé sur Internet.

"Toute personne vendant ou achetant des billets en ligne sur craigslist, eBay ou tout autre site sera dénoncée à la police", a prévenu Bob Gunnell, le porte-parole de la famille Ali. Il a qualifié de "méprisable" un tel commerce illégal.