Jeu. Gagnez 2 places pour le festival LES SAINT SAUVEURS DU ROCK le 26 octobre

La RUDA, The Foxy Ladies, Opium du Peuple et Lady Stealer : Rendez-vous le 26 octobre !

Préparez-vous à vivre une soirée explosive à Saint-Sauveur Villages ! 🎸 Pour cette nouvelle édition, quatre groupes survoltés seront sur scène : La RUDA Officielle, The Foxy Ladies, Opium du Peuple et Lady Stealer. Que vous soyez fans de rock ou que vous cherchiez à découvrir de nouveaux horizons musicaux, cette soirée promet d’être inoubliable ! 🤘

🧐 Petit récap' des groupes à l'affiche :

La RUDA : Une légende du rock alternatif qui mêle ska et énergie festive.

The Foxy Ladies : Un power trio 100% féminin à la puissance brute.

Opium du Peuple : Le cocktail parfait de punk rock et chansons décalées.

Lady Stealer : Ambiance rock'n'roll à l’état pur !

📅 Quand ? Samedi 26 octobre 2024

📍 Où ? Espace Culturel, Saint-Sauveur Villages

🍴 Sur place : Bar et restauration pour reprendre des forces entre deux pogos !

Pour gagner vos 2 places avec Tendance Ouest, il suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Le tirage au sort aura lieu le mercredi octobre à 17h30.