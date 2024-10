Argentan. Marc Pottier en lice pour devenir le meilleur caviste de France

Il est déjà assuré de faire partie des 40 meilleurs. Marc Pottier, propriétaire de la Cave Henri IV à Argentan depuis 2019, est qualifié pour les phases finales du concours du meilleur caviste de France. A 28 ans, ce sera sa troisième participation, dimanche 20 octobre, avec toujours "un peu de pression", sourit-il. "Il va falloir être bon, il y a de sérieux candidats face à moi."

Marc Pottier, de la communication au rachat de la Cave Henri IV Impossible de lire le son.

4 000 vins goûtés chaque année

Après une présélection en ligne face à des centaines de cavistes de toute la France il y a 6 mois, il dispute les quarts de finale dimanche matin à Cognac. Au programme : une première épreuve écrite avec des questions de connaissances. Il va aussi devoir proposer des assemblages vin/plat, par exemple. Puis, ce sera une deuxième épreuve, de dégustation à l'aveugle. "On a trois liquides différents à goûter : ça peut être du vin, de la bière, des spiritueux divers et variés, voire une boisson sans alcool. Il faut les identifier, dire comment ils ont été faits, comment on les vendrait en boutique", présente Marc Pottier.

Une épreuve pour laquelle il a aiguisé ses sens pendant 2 ans. "On peut détecter toutes les saveurs du vin sans l'avaler. Il y a plein de choses qui vont jouer : le nez, la bouche, la couleur… Ce qui n'est pas facile, c'est qu'il y a énormément de possibilités donc il faut se faire sa bibliothèque dans sa tête", dévoile celui qui goûte environ 4 000 vins chaque année.

Marc Pottier dévoile ses secrets de dégustation de vins Impossible de lire le son.

A l'issue de ces épreuves, 15 cavistes sont retenus pour les demi-finales l'après-midi. La finale, s'il se qualifie parmi les huit candidats, se déroule lundi 21 octobre. Son objectif est le graal de tout caviste, celui d'être élu meilleur de France. Il vise aussi le titre de meilleur jeune pour les cavistes de moins de 30 ans.

Pour rappel, l'alcool est à consommer avec modération.