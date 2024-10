Fécamp. Quatre ministres attendus pour dévoiler la carte des zones propices à l'éolien en mer

C'était attendu : le gouvernement dévoilera ce vendredi 18 octobre la carte des zones prioritaires pour le développement des Energies marines renouvelables (EMR), notamment des parcs éoliens en mer. Celle-ci a été établie à la suite du grand débat public national, baptisé La mer en débat, qui s'est déroulé de novembre 2023 à avril 2024 sur l'ensemble des façades maritimes. Il avait notamment fait escale au Havre, à Dieppe, à Cherbourg ou encore à Granville avec des réunions publiques ouvertes à tous.

18 gigawatts en 2035

C'est à Fécamp, en Seine-Maritime, que le gouvernement dévoilera les principales orientations de la planification maritime issues de ce débat, par la voix de quatre ministres : Agnès Pannier-Runacher, en charge de la Transition écologique, Fabrice Loher en charge de la Mer, Olga Givernet en charge de l'Energie, et la locale de l'étape, Marie-Agnès Poussier-Winsback, ancienne maire de Fécamp et désormais ministre déléguée chargée de l'Economie sociale et solidaire.

La cartographie des zones propices présentera deux horizons temporels :

• à horizon 10 ans, d'ici 2035, avec un objectif de 18GW mis en service

• et à horizon 2050.

"Equité territoriale"

Cette cartographie permettra le lancement du dixième appel d'offres portant sur l'installation de parcs éoliens en mer, pour une puissance totale comprise entre 8 et 10GW et une attribution espérée à l'automne 2026. Elle a été établie avec un principe "d'équité territoriale" fait savoir le ministère de la Transition écologique, "pour que le développement de l'éolien en mer ne pèse pas que sur une partie de l'espace maritime". A l'avenir, l'éolien flottant représentera la majorité des parcs implantés, même si l'éolien posé demeure.

Le premier parc éolien offshore de Normandie a été officiellement mis en service en mai dernier. Un second est en construction au large de Courseulles-sur-Mer, dans le Calvados. D'autres doivent voir le jour au large de Dieppe-Le Tréport et Barfleur.