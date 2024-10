Ducey. Le carrossier frigorifique Chéreau innove avec une semi-remorque qui vit plus longtemps

Le carrossier frigorifique Chéreau innove depuis Ducey dans le sud-Manche. Jusqu'au vendredi 18 octobre, il est présent au salon Technotrans à Nantes. L'entreprise va présenter sa dernière innovation : une semi-remorque frigorifique à la durée de vie deux fois plus longue. Cette longévité doit permettre de moins polluer.

L'innovation s'appelle Forever Young, pour toujours jeune. Elle va aussi pouvoir s'adapter aux besoins de clients, avec, par exemple, des cloisons internes pour avoir différentes températures.

20 à 25% d'économie

En moyenne, une semi-remorque a une durée de vie de 9 ans, et peut monter jusqu'à 12. "Nos clients pourront les exploiter jusqu'à 18 ans", explique le directeur de la communication, Christophe Danton. Il ajoute : "C'est, du coup, moins de ressources pour la planète. Le véhicule va avoir des performances d'isolation plus importantes, ce qui va permettre des gains significatifs de CO 2 . On parle de l'ordre de 20 à 25% d'économie."

Décarboner l'industrie

L'industrie du transport est en train de se décarboner, notamment contrainte par les réglementations européennes. "Demain, si on veut être rentable, il faudra être durable, assure le directeur de la communication. Tout ce qu'on doit mettre en place aujourd'hui pour être le plus durable possible fera que les clients nous choisiront demain, plutôt qu'une entreprise moins vertueuse. Pour nos clients aussi, le durable sera important, et ça l'est déjà", détaille-t-il. Parmi les autres innovations, il y a des ailerons à fixer sur les remorques, pour les rendre un peu plus aérodynamiques et ainsi consommer moins de carburant. Il y a aussi des nouveautés pour optimiser le travail des chauffeurs ou des sociétés de transport et ainsi être le plus efficace possible, et le moins polluant.

Chéreau construit 3 700 semi-remorques par an.

Le carrossier embauche aussi : il y a 60 postes à pourvoir dès maintenant.