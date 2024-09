Sud-Manche. Quels sont les indices sur le "projet le plus ambitieux" de l'histoire du parc Ange Michel ?

Le parc d'attractions Ange Michel à Saint-Martin-de-Landelles, dans le sud-Manche, a fermé ses portes pour l'hiver, dimanche 22 septembre. Pour tenir ses habitués en haleine pendant cette fermeture, il a annoncé "le projet le plus ambitieux depuis sa création pour l'année 2025". Sans en dire plus. Il faut regarder les indices qu'a laissé filtrer le parc. Sur une photo, on voit les équipes avec un t-shirt et un dessin d'un seul trait, laissant penser à une montagne russe. Le parcours monte puis termine en looping. Il est accompagné d'un slogan : "Préparez-vous à crier".

Les hypothèses

L'une des hypothèses émises par les abonnés sur les réseaux sociaux est l'arrivée d'une montagne russe de type Euro-figther, du constructeur allemand Gerstlauer. Mais cela ne reste qu'une supposition, car en commentaires d'autres marques et d'autres modèles de montagne russes sont évoqués. Rien n'est dit non plus sur le thème exact de cette future attraction, ni son nom. En tout cas, le parc évoque lui-même "une innovation de grande envergure". Le parc a déjà près de 40 attractions.