Près de Saint-Lô. Cette entreprise va exposer au Louvre pour séduire les propriétaires de grandes demeures

A première vue, le lien entre une entreprise spécialisée dans la vente de pompes à chaleur géothermiques et le Salon international du patrimoine culturel n'est pas évident. Pourtant, Lemasson, localisée à Agneaux, sera bien l'une des trois entreprises normandes à exposer dans les allées du Carrousel du Louvre, du 24 au 27 octobre, lors de l'édition 2024 parrainée par Stéphane Bern. "C'est même la sixième ou septième année qu'on y va", précise Jean-Louis Bercaits, le président.

C'est en effet l'un des temps forts de l'année de l'entreprise manchoise, qui y trouve un lieu de mise en relation avec des propriétaires de grandes demeures à proximité de Paris, voire de châteaux, soucieux notamment de réduire leur facture d'énergie. "Ils arrivent souvent sur la pointe des pieds, en nous disant : 'Vous savez, c'est un petit peu spécial chez nous', mais nous proposons du sur-mesure", assure Jean-Louis Bercaits.

La facture d'énergie divisée par quatre ou cinq ?

Pour certaines propriétés - immenses - le coût d'un chauffage au fioul à l'année peut grimper jusqu'à 30 000 euros. Lemasson propose des systèmes s'appuyant sur la géothermie, c'est-à-dire qu'elle récupère la chaleur contenue sous le sol en vue de l'exploiter. "Ce qui est important avec le patrimoine, c'est aussi de le préserver. Et donc, pour bien le préserver, il faut être en capacité de bien le chauffer, de façon efficace et économique", résume Maxime Hélye, le directeur commercial et marketing. L'entreprise dit pouvoir diviser par quatre ou cinq, en moyenne, la facture annuelle de ce type de clients.

"Utiliser de l'énergie renouvelable et vertueuse"

"L'intérêt, c'est aussi d'apporter plus de confort parce qu'avec les systèmes actuels il y a souvent très peu de confort dans ces bâtiments-là. Le tout en utilisant de l'énergie renouvelable et vertueuse", continue Maxime Hélye.

La géothermie présente aussi l'avantage de ne laisser aucune trace visible de la mise en place des systèmes. C'est un point important, quand certaines demeures sont parfois classées au patrimoine. "On ne voit rien, on n'entend rien, et on ne sent rien. " Si ce n'est la baisse de la facture.