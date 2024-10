Hockey sur glace. "En coupe d'Europe, ça a toujours été compliqué", juge Marc-André Thinel des Dragons de Rouen

Les Dragons de Rouen n'ont plus rien à espérer en coupe d'Europe avant d'affronter Lahti, mercredi 16 octobre. Marc-André Thinel est l'assistant manager du club.

Comment jugez-vous le parcours

européen des Dragons cette année ?

"Ça y est, c'est terminé. En coupe d'Europe, ça a toujours été compliqué, même quand on se qualifiait, ça restait des matchs qui n'étaient pas contrôlés et que l'on gagnait par des exploits. On a quand même fait un beau parcours. Les gars ont travaillé dur, d'autant plus que l'on avait beaucoup de blessés. Une fois le dernier match passé, on va pouvoir vraiment se concentrer sur notre saison en ligue Magnus."

Le début de saison en championnat

n'est pas idéal…

"On n'a pas fait le travail.

En saison régulière, même avec des

blessés, ça ne devrait rien changer. On a quand même une belle équipe. On a des nouveaux qui devraient, à mon sens, mieux performer. Mais cela reste le début de saison. On a surutilisé nos joueurs et nos gars ont tout donné pour la ligue des champions. C'est dur de jouer deux coupes en même temps. Mais il y a des choses que j'ai moins aimées dans l'effort, dans l'expression des joueurs. Je sais que ça va changer, je ne suis pas inquiet, mais il faut se réveiller."

C'est vrai que l'infirmerie est pleine…

Va-t-elle se vider bientôt ?

"Non pas vraiment. On a récupéré Francis Perron ce week-end. Mais Lampérier, Chakiachvili et Colomban, on ne va pas les récupérer avant trois ou quatre semaines. Donc il faut apprendre à jouer sans eux. Ces absences nous font mal, car ce sont aussi des leaders dans le vestiaire."