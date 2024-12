En questions. Fabrice Lhenry, coach des Dragons :"Il faudra des exploits en coupe d'Europe"

Les hockeyeurs rouennais reprennent la saison en Champions Hockey League (CHL) vendredi 6 septembre. Le coach du RHE76, Fabrice Lhenry, vise les phases éliminatoires.

Comment avez-vous préparé

la compétition ?

"Nous n'avons repris l'entraînement sur la glace que le 5 août.

En plus, on n'a pas eu tous les joueurs pour préparer la CHL, car il y a nos internationaux qui ont dû jouer les qualifications pour les Jeux olympiques, même si ce sont des joueurs qui connaissent bien le système de jeu. Mais sinon, je trouve que l'on progresse de match en match et on fait tout pour être prêt pour le 6 septembre."

Quels sont vos objectifs en CHL ?

"Notre objectif c'est de se qualifier pour les play-offs. Pour ça, on sait qu'il faut gagner trois matchs en moyenne sur les six

rencontres pour passer au tour suivant. On joue contre les Autrichiens de Klagenfurt pour le premier match à domicile. Avec tout le respect qu'on a pour cette équipe, c'est la moins forte de la poule. Après, le reste c'est du haut niveau européen entre Trinec qui a été cinq fois champion en République tchèque sur les six dernières années, les trois équipes finlandaises et l'équipe allemande. Il faudra faire des exploits à chaque fois."

Comment va se passer le changement de présidence pour vous ?

"Thierry Chaix (président) et Guy Fournier (manager) vont rester encore cette saison. Sportivement, je pense que cela ne va pas changer grand-chose. Mais c'est un cycle qui se termine avec eux, et on espère leur amener le plus de succès possible avant leur départ pour qu'ils puissent partir fiers après toutes ces années à avoir mené le club au plus haut niveau."