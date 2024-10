Le Havre. Les colis réutilisables d'Hipli testés par le géant Amazon

Faire du colis réutilisable un standard de l'e-commerce : c'est l'ambition d'Hipli, fondée il y a quatre ans au Havre par Léa Got et Anne-Sophie Raoult. L'entreprise havraise atteindra bientôt le million de colis produits et réutilisés, grâce à des partenariats avec 350 e-commerçants. "Au fil du temps, nous sommes passés du développement d'un colis réutilisable à une solution complète de réutilisation de colis, avec une application mobile pour les particuliers et un logiciel dédié aux entreprises pour que les marques suivent le taux de réutilisation", détaille Anne-Sophie Raoult.

Une nouvelle gamme en carton

Après des collaborations avec le groupe La Poste, Mondial Relay ou DPD, Hipli travaille depuis peu avec Amazon. La société havraise fait partie des cinq entreprises européennes sélectionnées par le leader du marché pour tester la réutilisation de ses colis, dans le cadre d'un accélérateur dédié à l'économie circulaire. L'équipe s'est rendue à Londres, en juin, pour découvrir les process et enjeux du géant du commerce en ligne. Il a fallu, ensuite, s'adapter aux exigences d'Amazon. "Tous les e-commerçants nous parlent du temps d'emballage, de l'importance de chaque micro seconde", note la cofondatrice.

Les colis sont munis d'un QR code pour être réutilisés ou d'une étiquette de retour pour être renvoyés à la société.

En plus de ses pochettes en plastique recyclé, Hipli a donc développé une nouvelle gamme de colis en carton : "On a trouvé un vernis qui permet de protéger le carton et de le réutiliser dans de bonnes conditions, on peut décoller les étiquettes et l'enveloppe est munie d'une bande adhésive qui permet d'aller très vite dans la préparation de commandes. Nous avions déjà toutes ces idées, mais la collaboration avec Amazon a donné un coup d'accélérateur", sourit Anne-Sophie Raoult.

Les pochettes plastiques d'Hipli peuvent être réutilisées jusqu'à une centaine de fois. Pour la gamme en carton, "on vise entre cinq et dix réutilisations, mais sur un marché différent avec quelque chose de plus robuste qui peut protéger du petit électronique, du livre, de la cosmétique…". De quoi mettre davantage de colis réutilisables sur le marché et tester la réutilisation à grande échelle, sur une plateforme française d'Amazon. Le client ne sait pas, avant la commande, qu'il recevra un colis réutilisable, mais la mention est clairement indiquée sur le carton aux côtés du logo d'Hipli… et du fameux sourire d'Amazon !