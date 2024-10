Dans la Manche. Une avocate face aux élèves pour les sensibiliser au harcèlement scolaire

Léna Lecaplain avait troqué sa robe pour une tenue civile, mais n'a pas oublié d'apporter un exemplaire du Code pénal. Avocate généraliste au barreau de Coutances-Avranches, elle était de retour dans son ancien établissement de La Haye-du-Puits, vendredi 4 octobre, dans le cadre de la Journée du droit dans les collèges.

"L'objet, c'est de sensibiliser les élèves à propos de leurs droits et obligations, les faire débattre sur le sujet du harcèlement", expose-t-elle. Deux classes de 5e travaillent sur quatre présentations à partir de témoignages, notamment celui du chanteur Christophe Willem, victime d'homophobie à l'adolescence.

"Ça a été dur à vivre"

Le cours réveille les souvenirs de quelques élèves eux-mêmes victimes de harcèlement depuis le début de leur scolarité, à l'image de Garance, qui a dû fuir son ancien établissement. "Il y avait un groupe de filles qui ne m'aimaient pas. Je leur ai demandé plusieurs fois pourquoi elles ne m'aimaient pas. Elles m'ont dit qu'elles continueraient et c'est ce qui s'est passé. Ça a été dur à vivre, souffle-t-elle. J'en parle, maintenant que ça va mieux." Sa copine Léana continue : "Cette journée, c'est bien parce que certaines fois, on n'ose pas en parler à nos parents parce qu'on a peur de leur réaction."

Les questions de harcèlement font partie des grandes préoccupations de l'équipe enseignante du collège Etenclin, et plus largement à l'échelle nationale. Le harcèlement scolaire a été consacré dans la loi en 2022, et l'Etat a mis en place le programme pHARe de lutte contre le phénomène. Les sanctions peuvent aller jusqu'au renvoi définitif d'un élève à l'issue d'un conseil de discipline, indépendamment d'autres sanctions qui peuvent être prononcées par un juge.

"Trouver des mots simples"

"Les réactions des élèves ne me surprennent pas, note David Bruneau, le professeur d'histoire-géographie qui coanime la matinée. Ils ont tous des connaissances concernant le harcèlement parce qu'on en parle de plus en plus dans nos établissements, à la suite de drames en France. Une des missions en EMC (Education morale et civique, N.D.L.R), c'est de traiter ces questions qui sont très importantes."

• A lire aussi. Harcèlement scolaire en Normandie : reconnaître les signes et protéger votre enfant

Celle de Me Lecaplain au collège Etenclin n'était pas plus évidente, car on ne s'adresse pas à une classe de 5e comme à un juge d'instruction : "Effectivement, c'est un exercice de s'adresser à des élèves qui n'ont même pas 13 ans. Il faut trouver les mots, des mots simples, pour qu'ils en retiennent le principal, et les faire réfléchir au sujet." Mission réussie, ce sont les collégiens qui le disent.