Le Havre. Leur chanson sur le harcèlement scolaire voyage en France

C'est un succès inattendu. La chanson Des mots qui blessent, écrite par des élèves de CM2 du Havre avec le chanteur Baptiste Job, trouve une deuxième vie, près de six mois après sa sortie.

Tout commence lors de l'année scolaire 2022-2023, avec une classe de l'école Frédéric-Bellanger. Invités à écrire un titre avec Job - le nom de scène de l'artiste - les élèves s'orientent rapidement vers la thématique du harcèlement. Le texte raconte l'histoire de Julien, un jeune garçon brimé par ses camarades chaque jour de la semaine, du point de vue de l'un de ses camarades, témoin de ces violences.

La conclusion est positive : le témoin décide de dénoncer le harcèlement. "On parlait déjà beaucoup de ça dans l'actualité mais, quelques mois plus tard, cela s'est amplifié avec le suicide de la jeune Lindsay", se remémore le chanteur. A cette période-là, les élèves sont au studio Honolulu, pour enregistrer leur titre dans des conditions professionnelles, avant sa publication sur le web.

Alors que les jeunes chanteurs sont désormais entrés au collège, leur œuvre connaît une répercussion intéressante. "Des enseignants me sollicitent pour reprendre cette chanson partout en France, de Montpellier à Beauvais en passant par Toulouse. Chaque semaine j'ai une à deux demandes pour envoyer les paroles", se réjouit Baptiste Job. Pour faciliter l'apprentissage, il a conçu une version vidéo karaoké, où les paroles apparaissent sur un cahier d'écolier et défilent au fil des pages.

Baptiste Job Impossible de lire le son.

"C'est fabuleux que ce titre voyage, d'autant plus avec un thème comme celui-ci", poursuit Job. Si le succès est sans doute lié à l'actualité, alors que l'Education Nationale a fait du harcèlement l'une de ses priorités, la qualité du titre y est aussi pour quelque chose, estime-t-il. "La chanson est bonne, les élèves de CM2 ont utilisé leur propre vocabulaire. Si c'est bien écrit et bien raconté, cela parle à d'autres."

Bientôt un clip

Le projet Des mots qui blessent se poursuit avec la création d'un clip. Cette fois, ce sont les 90 élèves de CM2 de l'école Maurice-Bouchor, du Havre, qui seront figurants. Derrière la caméra, les étudiants du BTS Photographie du lycée Saint-Vincent de Paul. "Après une étude de texte, ils ont conçu le story-board, recensé tous les accessoires et lieux de tournage nécessaires, etc.", détaille Baptiste Job. Le tournage se déroulera à l'école Maurice-Bouchor et au gymnase Romain Rolland courant avril. "Les élèves de CM2 ont dû apprendre la chanson. Je leur ai expliqué comment elle avait été écrite, cela a permis aussi d'aborder ce qu'est le harcèlement scolaire." Quelques auteurs de la chanson, désormais en sixième, participeront également au clip.