Le Havre. Deux personnes masquées interpellées près d'une école maternelle

Dans un contexte de montée de l'angoisse, après des soupçons de tentatives d'enlèvements à Mannevillette et Epouville, les parents, élèves et personnels de l'école maternelle Charles-Perrault du Havre ont eu une belle frayeur mardi 5 décembre.

Vers 8h30, une mère de famille a signalé le comportement suspect de deux personnes masquées (l'un d'un masque chirurgical et l'autre d'une cagoule) et porteurs de gants en latex, aux abords de l'école. La police est intervenue rapidement pour les interpeller. La direction de l'école a été très réactive, indique le cabinet du procureur du Havre. Le PPMS (Plan particulier de mise en sûreté) a été déclenché pour mettre en sûreté les élèves et le personnel. Les cours ont pu reprendre rapidement.

Du côté du cabinet du procureur, on indique bien que les deux personnes arrêtées ne se sont pas introduites dans l'école et qu'elles n'ont aucun lien avec l'établissement. Elles ne se sont, par ailleurs, pas montrées menaçantes.

La police du Havre précise que l'un des individus est entendu librement et le deuxième a été placé en garde à vue, puisque porteur d'un pistolet en plastique. Les deux hommes étaient a priori en train de se filmer, entre eux, pour jouer, selon leurs explications.