Près du Havre. Comportements suspects près des écoles : les patrouilles de gendarmerie renforcées

"On surveille les allées et venues, les têtes un peu moins connues…" A la sortie de l'école de Mannevillette, dans la campagne du Havre, cette maman de deux enfants âgés de 7 et 10 ans reconnaît être plus attentive ces derniers jours. Une autre, qui attend sa fille de 5 ans, regrette "la psychose".

Pas de tentative d'enlèvement

La gendarmerie mène en ce moment des investigations dans la commune, après des signalements portés à la connaissance des autorités, entre le 17 octobre et le 1er décembre. Au total, quatre dans la commune de Mannevillette et un à Epouville, selon Le Courrier Cauchois. Dans un communiqué publié ce lundi 4 décembre, le parquet du Havre évoque "des comportements ressentis comme suspects par des enfants, sans qu'il soit possible de caractériser, en l'état, une infraction pénale, et notamment pas l'infraction de tentative d'enlèvement". "Les éléments d'identifications fournis par les jeunes plaignants divergent", poursuit le parquet, qui invite toutefois toute personne susceptible de fournir de plus amples renseignements à se rapprocher de la brigade de gendarmerie d'Epouville.

Le maire, Patrick Fontaine (à gauche) et son adjoint à la vie scolaire, Jérémie Feuilloley, étaient devant l'école de Mannevillette ce lundi à la sortie des cours.

A Mannevillette, la municipalité a mis en place une surveillance à l'entrée et à la sortie de l'école. "Il n'y a pas eu d'obligation quelconque ou d'agression, les informations que nous avons sont assez succinctes, en vérité", rappelle le maire, Patrick Fontaine. "On sécurise au maximum, en espérant que tout s'arrête rapidement. On rappelle aux enfants de ne pas aller vers des personnes qu'ils ne connaissent pas", poursuit l'édile.

Investir dans des caméras ?

La gendarmerie est régulièrement présente aux abords de l'école. "Il y a pas mal de rondes, en ce moment, cela nous tranquillise", confirme une mère d'élève. Une autre espère que ces signalements pousseront la municipalité à investir dans un dispositif de vidéoprotection. "On y réfléchit, cela existe déjà dans des communes voisines comme Cauville ou Montivilliers. Mais, pour une commune de 900 habitants, cela ne peut se financer que sur plusieurs années", répond Patrick Fontaine. La commune utilise par ailleurs l'application Voisins vigilants, qui permet de signaler, notamment, tout comportement suspect. Pour le maire, "c'est un bon moyen de communiquer".