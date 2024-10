Caen BC. Victime de son succès, le club met en place une plateforme de revente

La saison passée, les bons résultats et les nombreux guichets fermés ont provoqué de mauvaises dérives pour la billetterie du Caen Basket Calvados. Des billets étaient revendus "à des prix américains", raconte le club. D'autres ont proposé à la vente des faux billets ou des billets déjà vendus à d'autres personnes. Des comportements qui se sont amplifiés pendant les play-offs.

Cette saison, le club ne veut pas revivre le même problème et a décidé de collaborer avec la plateforme Ticketswap. Elle permet aux personnes qui ne peuvent se rendre aux matchs de revendre leurs billets via une plateforme sécurisée. De quoi "garder le contrôle, éviter les dérives et garantir de vrais billets", argue le club.

Sur son site internet, le CBC va prochainement mettre un accès direct sur la plateforme. En attendant, vous pouvez vous rendre sur Ticketswap, indiquer "CBC" dans la barre de recherche et sélectionner le match de votre choix.