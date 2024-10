[Photos] Cany-Barville. Un veau nouveau-né sauvé in extremis par les pompiers

Les sapeurs-pompiers du SDIS 76 ont été appelés en urgence mardi 1er octobre matin par un éleveur, après la découverte d'un veau coincé au niveau du bassin dans un trou. Né durant la nuit, l'animal n'avait pas pu se dégager seul.

L'animal était coincé dans un trou. - SDIS Seine Maritime

Des équipes spécialisées mobilisées

L'opération a mobilisé les pompiers de Valmont, Héricourt-en-Caux et Fécamp, ainsi qu'un agent spécialisé en sauvetage-déblaiement et un chef de groupe. Grâce à leur intervention rapide, le veau a été secouru sain et sauf.

L'animal était âgé de quelques heures à peine. - SDIS Seine Maritime