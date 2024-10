Cinéma. Spécial Birkin : (re)voir La Course à l'échalote sur Arte, une ode à la Normandie

La Course à l'échalote, sortie en 1975, est une comédie qui met en scène le duo hilarant formé par Pierre Richard et Jane Birkin. Réalisée par Claude Zidi, cette œuvre fait partie des grandes comédies populaires françaises. Moins connue que d'autres succès du réalisateur comme Les Sous-doués ou L'Aile ou la Cuisse, elle a pourtant son propre charme, notamment grâce à ses décors naturels qui mettent en valeur les paysages de la Normandie.

Le tournage a pris place dans plusieurs endroits en France et en Angleterre, mais c'est la Manche qui retient particulièrement l'attention. Le Cotentin et la région de Cherbourg ont servi de cadre à plusieurs scènes mémorables du film, renforçant l'importance des décors naturels dans l'histoire.

Des scènes tournées dans la Hague et le Val de Saire

L'une des scènes les plus impressionnantes de La Course à l'échalote se déroule dans la baie de Quervière, dans la Hague. Le réalisateur y a fait construire un château en bois, uniquement pour une scène d'incendie qui marque un tournant dans l'intrigue. Ce décor spectaculaire, avec l'océan en toile de fond, donne au film un cachet visuel fort. La région du Val de Saire a également accueilli l'équipe du film pour plusieurs prises, offrant des paysages typiques du bocage normand et de la côte manchoise. Ces décors naturels ajoutent une dimension pittoresque et presque romantique à cette comédie burlesque.

Un château en bois fabriqué spécialement pour le film donne une belle illusion dans la baie de Quervière. - Wikimanche

Un hommage aux paysages normands

Au-delà de son intrigue décalée et des gags qui ont fait la réputation de Claude Zidi, La Course à l'échalote offre aux spectateurs un voyage à travers la Normandie, avec des images marquantes des côtes normandes. La région y est montrée sous un jour authentique et sauvage, contrastant avec l'énergie frénétique du duo principal. Les amoureux du Cotentin reconnaîtront avec plaisir des lieux familiers, et ceux qui ne les connaissent pas encore seront tentés d'aller découvrir ces décors grandeur nature, à la fois somptueux et intemporels.

Une comédie à redécouvrir

Si vous avez manqué la diffusion sur Arte, le film est disponible en replay, l'occasion parfaite de redécouvrir cette comédie franco-anglaise et de profiter des paysages normands tout en vous offrant un bon moment de détente. La Course à l'échalote est à savourer "sans modération", que ce soit pour le plaisir de revoir Jane Birkin à l'écran ou pour explorer la Normandie d'un œil neuf.