Rouen. Cinq ans après Lubrizol, des rendez-vous pour renforcer la culture du risque

Ce sera l'occasion de débats sur la sécurité industrielle et la culture du risque. Le Climat Libé tour fait étape à Rouen, jeudi 26 septembre au 106, de 10h à 21h45, cinq ans après l'incendie de Lubrizol. Des tables rondes et des discussions ouvertes au public sont organisées avec des scientifiques, des journalistes, des universitaires, des décideurs et des associations. Figurent notamment parmi les intervenants : Philippe Brun, député de l'Eure, Sandrine Rousseau, députée écologiste, Véronique Delmas, directrice d'Atmo Normandie ou Michel Bussi, écrivain et géographe. L'événement est gratuit et ouvert à tous.

Les journées de la culture du risque

Quelques jours après, du 9 au 19 octobre, la Métropole Rouen Normandie organise la troisième édition des journées de la culture du risque, avec une série d'événements autour de la thématique : villages d'animations, visites de sites industriels, spectacles, et exercices de mise en situation sont notamment au programme.

Le détail est à retrouver sur le site de la Métropole.