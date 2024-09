Seine-Maritime. Un message vieux de 200 ans retrouvé dans une capsule temporelle

Depuis plusieurs semaines, le service archéologique de la ville d'Eu, en partenariat avec le service régional d'archéologie, effectue une série de fouilles au camp de César, une enceinte fortifiée en bord de falaise. Ce site, datant de la période gauloise, est aujourd'hui menacé par l'érosion côtière. Ce contexte fragile explique l'urgence des travaux, qui se déroulent sous la supervision de Guillaume Blondel et de bénévoles passionnés. Financé dans le cadre des sites en danger, ce chantier espère sauver des vestiges précieux avant qu'ils ne disparaissent dans la mer.

La capsule temporelle. - Facebook ville d'Eu

La découverte émouvante d'une "capsule temporelle"

Lors de ces fouilles, l'équipe a eu la surprise de découvrir une capsule temporelle enfouie il y a près de 200 ans. A l'intérieur d'un pot en céramique, se trouvaient un message, deux pièces de monnaie et un flacon à sel du XIXe siècle. Sur le message, une inscription mentionne P.J. Féret, un natif de Dieppe et membre de sociétés savantes, qui aurait mené des recherches sur ce même site en janvier 1825. Ce trésor oublié apporte un témoignage de l'histoire des fouilles passées et le lien entre les générations d'archéologues.

La Ville qualifie ce message de "témoignage émouvant et très particulier". - Facebook ville d'Eu

Un témoignage du passé, un regard vers l'avenir

Le camp de César, aussi appelé cité de Limes, continue de révéler des fragments de son histoire, enrichissant les connaissances sur les Gaulois et sur ceux qui ont cherché à percer ses secrets. Ce message retrouvé rappelle à quel point la passion pour l'archéologie transcende les siècles et les générations. Mais il met aussi en lumière l'urgence de préserver ce patrimoine menacé par le recul du trait de côte.