Prison de Caen-Ifs. Un détenu bouscule violemment une surveillante

C'est le syndicat national FO Justice qui relate les faits survenus lundi 9 septembre, à la prison de Caen-Ifs. Vers 9h du matin, un détenu discutait avec un agent au sujet de ses cantines, et s'est mis à hurler, en désaccord avec la réponse de ce dernier. La surveillante lui a dans la foulée intimé de retourner dans sa cellule, ce dernier a refusé et est resté devant la porte menant aux escaliers.

"La collègue a immédiatement réagi en se plaçant devant la porte et en réitérant son ordre de regagner sa cellule. Mais le détenu n'a rien voulu entendre et l'a violemment bousculée", continue le syndicat. Un autre collègue est arrivé rapidement afin que le calme ne revienne. "En état de choc, la surveillante n'a pas pu reprendre son travail et a dû être raccompagnée chez elle."