[Photos] Le Havre. Les habitants au rendez-vous du 80e anniversaire de la Libération en présence d'Emmanuel Macron

"Le Havre, capitale des ruines. Le Havre, capitale de la Reconstruction. Exemple pour un pays tout entier." C'est à la cité océane d'hier et d'aujourd'hui qu'Emmanuel Macron a rendu hommage, jeudi 12 septembre.

C'est la première fois que les deux hommes se retrouvaient en public depuis l'annonce de la candidature d'Edouard Philippe à la prochaine présidentielle.

Une grande cérémonie, une première

Le président de la République assistait aux commémorations du 80e anniversaire de la Libération, organisées pour la première fois à grande échelle par la Ville, huit décennies après les terribles bombardements alliés dans lesquels périrent ou disparurent 2 000 Havrais.

La cérémonie s'est déroulée en grande pompe, place de Gaulle. - Le Courrier Cauchois

"En vingt ans, la ville nouvelle est sortie de terre, miracle français d'énergie et de travail, qui fait d'un port en ruine un fleuron du patrimoine mondial de l'humanité", a rappelé le chef de l'Etat dans son discours à l'occasion d'une cérémonie ponctuée par des chants, des lectures et des images d'archives. L'après-midi avait débuté avec un (court) défilé d'une centaine de militaires, applaudis de part et d'autre de la rue de Paris.

Des Havrais au rendez-vous Impossible de lire le son.

Philippe, "un Premier ministre formidable"

Lors de la cérémonie, le maire du Havre, Edouard Philippe, a précédé le président derrière le même pupitre tricolore. Les deux hommes sont ensuite allés à la rencontre de la foule, enchaînant selfies et autographes.

Dans son discours, Emmanuel Macron a notamment rendu hommage aux différents maires successifs du Havre.

Interrogé par la presse sur son éventuel soutien à la candidature de l'ancien locataire de Matignon à l'élection présidentielle de 2027, Emmanuel Macron a éludé : "Il a été un Premier ministre formidable à mes côtés, mais je suis surtout concentré sur ce qu'il se passe aujourd'hui, je veux que le pays réussisse. On ne va pas se mettre en mode pause jusqu'en 2027".