Le Havre. Mapping, survol aérien, défilé militaire… Ce qui est prévu pour les 80 ans de la Libération

C'était il y a 80 ans, au Havre : du 5 au 11 septembre 1944, les jours qui précèdent la libération de la ville, une pluie de 10 000 tonnes de bombes s'abat et détruit la moitié des immeubles. Rien que les 5 et 6 septembre, 1 500 Havrais sont tués, dont les 319 malheureux croyant trouver refuge dans le tunnel Junner. Au total, 3 000 civils auront péri au Havre durant la Seconde Guerre mondiale.

"Le Havre a toute sa place dans cette histoire"

"Jusqu'à présent, la libération du Havre était considérée comme un phénomène secondaire. Le 12 septembre, quand Le Havre est libéré, les armées Alliées sont loin à l'est et ont déjà libéré Paris, Lille, Bruxelles ou encore Anvers. Pour toutes ces raisons, Le Havre n'a pas eu sa place dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, analyse Jean-Baptiste Gastinne, premier adjoint au maire du Havre et professeur d'histoire, c'est en train de changer, car depuis 10 ans, les victimes civiles de la Bataille de Normandie sont au cœur des commémorations et Le Havre a toute sa place, occupe même la première place dans cette histoire."

Le Havre, après les bombardements en septembre 1944, vu du toit de la brasserie Paillette. L'avenue Foch, en partie dégagée, apparaît au second plan. - Fornallaz - Archives municipales du Havre - 60Fi405

Les commémorations liées aux 80 ans de la Libération ont débuté mercredi 4 septembre avec, en point d'orgue, la journée du jeudi 12 septembre. Un temps fort qui se veut à la fois mémoriel et festif, pour "rassembler le plus de Havrais possible", dixit Fabienne Delafosse, adjointe au maire en charge de la culture.

Le programme du 12 septembre

A 17h30, un défilé militaire s'élancera rue de Paris, à hauteur de la cathédrale, qui fait partie des rares monuments havrais qui sont restés en partie debout en 1944. Une centaine de militaires sont attendus, représentant plusieurs corps armés nationaux et territoriaux : infanterie, cavalerie de la Garde Républicaine, Chœur de l'Armée française, Armée de terre, Armée de l'air, Marine Nationale…

A 18h30, une cérémonie protocolaire se déroulera devant le monument aux morts, place Charles de Gaulle, avec des lectures, chants, projections d'images d'archives, musique. Un survol aérien lancera la cérémonie avec un Rafale et deux avions de transport de troupes.

A 19h45, la population est invitée à un temps de convivialité, en musique, place Perret.

A 21h, un spectacle son et lumière à partir d'images d'archives, qui reviendra sur Le Havre d'avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, sera projeté sur la façade ouest du Volcan (rue Racine). Un spectacle pyrotechnique clôturera la soirée. Ce mapping, réalisé par Instants Publics, sera ensuite projeté du vendredi 13 au dimanche 15 septembre, tous les soirs à 21h.

Emmanuel Macron invité Il avait longuement commémoré la mémoire des victimes civiles de la Libération au Haras de Saint-Lô, mercredi 5 juin dernier. Emmanuel Macron choisira-t-il de clôturer la séquence mémorielle consacrée à la Bataille de Normandie au Havre, jeudi 12 septembre ? Le président de la République a en tout cas été invité à ces commémorations. En période de crise politique et alors que le nouveau gouvernement doit encore être composé, impossible, à l'heure qu'il est, de confirmer sa présence… Ou celle du nouveau Premier ministre, Michel Barnier !

Un programme culturel riche et varié (projections, visites guidées, visites théâtralisées, ciné-concert…) vient compléter ces instants solennels, à retrouver ici et sur lehavreseine-patrimoine.fr. Une exposition composée de témoignages, documents et photos d'archives, intitulée Les Havrais dans la guerre se découvre gratuitement, du mardi au samedi, de 14h à 18h, à la bibliothèque Armand Salacrou.

Recueillement au Havre, autour du monument aux morts, le soir de la Libération, le 12 septembre 1944. - William Beaufils - Bibliothèque municipale du Havre PHWILLTIRA-042-R