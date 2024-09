Orne. Ferrari, Alpine... 35 voitures de prestige défilent pour aider les enfants malades

Elles partent en balade. 35 voitures de prestige vont sillonner les routes de l'Orne entre L'Aigle et le Haras du pin dimanche 15 septembre. Parmi elles, "15 Porsche, 6 Ferrari dont une 512 TR, une Maserati. On a aussi 3 Alpine A110, des Mustang", énumère l'organisateur Jacky Vimbert, membre de l'association Normandie Supercars. "On va atteindre les 10 000 chevaux. Je pense que jamais au Haras du pin il n'y aura eu autant de chevaux dans la journée", sourit-il.

Les voitures sont stationnées le matin dès 8h30 sur la place Boislandry de L'Aigle, pour un départ deux heures plus tard en direction du Haras du pin, où elles sont attendues à midi. Le site ouvre ensuite ses portes tout l'après-midi à partir de 14h30 pour faire découvrir les supercars au public. L'entrée au Haras est payante. Tous les bénéfices de la journée seront reversés à l'association ornaise Un geste, un rêve, un sourire, qui s'occupe d'aider les enfants malades. "On est déjà sûrs de remettre un chèque avec 4 chiffres", assure Jacky Vimbert.