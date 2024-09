Deauville. Le centre Pompidou s'exporte au centre culturel des Franciscaines

Le centre Pompidou à Paris ferme pour travaux de 2025 à 2030. "Durant cette période, il a choisi cinq lieux en province pour des expositions, dont les Franciscaines de Deauville" indique le maire de la ville, Philippe Augier. La direction du centre cherchait des endroits d'un haut niveau de préparation et d'organisation, "cela correspond à notre volonté d'avoir des présentations qui soient du plus haut niveau en termes de créations des arts plastiques".

"Une consécration"

La convention entre les deux musées vient d'être signée, et deux expositions sont prévues pour l'instant aux Franciscaines. "C'est valorisant, c'est un peu une consécration d'avoir des expositions du centre Pompidou, et que son directeur et ses équipes nous ont choisi." La première se fera à l'été 2026 et aura pour sujet Raoul Dufy, avec une centaine d'œuvres. "Il a énormément peint la Normandie, notamment Deauville."

La deuxième est prévue au printemps 2027, autour de la photographie, mais le choix de l'artiste en question reste à déterminer. "Au-delà de ces deux expositions, nous allons essayer de continuer notre collaboration, même après la réouverture du centre", ajoute Philippe Augier.

En attendant 2026, "il y a des choses passionnantes à voir aux Franciscaines" : le Festival Planches Contact fin octobre, ainsi qu'une exposition au printemps prochain d'un des plus grands photographes du monde, Sebastião Salgado. Il y aura également à l'été 2025 une exposition sur la mer, organisée par le directeur du palais de Tokyo et du musée des Beaux-Arts de Paris.