Orne. Atteinte d'un cancer des ovaires, elle organise une marche pour lever les tabous

En 2023 à Bagnoles-de-l'Orne, avait eu lieu la toute première marche de France dédiée à Septembre turquoise, mois de sensibilisation aux cancers gynécologiques. Une première édition avec 300 participants qui a marqué les esprits, puisque presque toutes les vitrines des commerçants de la commune affichent du turquoise depuis le début du mois de septembre 2024.

Une seconde édition portée sur la prévention

A l'initiative de l'événement : Armelle Lipka, 74 ans et diagnostiquée depuis 2021 atteinte d'un cancer des ovaires. Elle avait reçu les félicitations d'Emmanuel Macron l'an passé pour l'organisation du week-end de sensibilisation. Elle réitère vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 septembre. "Cette année, je me tourne vers les jeunes personnes surtout pour faire de la prévention, c'est-à-dire aller régulièrement consulter son gynécologue et à la moindre alerte : aller se faire dépister", explique-t-elle.

Au programme de ces trois jours de sensibilisation : une conférence le vendredi, une animation sur le marché le samedi matin et un spectacle le soir. Mais surtout, deux marches de 5 et 10km le dimanche ainsi qu'une course à pied de 7km, au départ à 9h30 du club de tennis. Les bénéfices seront partagés entre l'association Patient en réseau, dont elle est membre, et le centre François Baclesse de Caen pour la recherche contre les cancers des ovaires.

Pratique. Inscriptions sur HelloAsso ou le dimanche sur place.