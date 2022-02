Au programme, visite de l'exposition des dessins de Fragonard au musée des Beaux Arts, travail autour de l'image et projection du court métrage Pierre et le loup de Suzie Templeton, réalisé en 2006, au cinéma Lux. Ces stages sont proposés entre 10h et 12h et entre 14h30 et 16h30. Tarif, 16 euros par enfant. Plus d'informations auprès du musée des Beaux -Arts de Caen. Tél. 02 31 30 40 85.



