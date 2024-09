Musique. Louane annonce la sortie d'un nouvel album

Louane est au cœur de l'actualité musicale. Si ses hits résonnent sur les radios, à l'image de Secret ou encore La pluie, diffusés sur Tendance Ouest, la chanteuse qui sort d'une tournée d'été à succès, sera l'une des nouvelles jurées de Pop Stars sur Amazon Prime Video dès le 12 septembre, aux côtés d'Eddy de Pretto et Alonzo. Louane, qui prépare également une tournée des Zéniths pour ses 10 ans de carrière en 2025, vient d'annoncer sur les réseaux sociaux la préparation d'un cinquième album. Les précommandes de ce nouvel opus seront ouvertes dès le 16 septembre, date à laquelle on en saura plus sur la track-list et la date de sortie.

En attendant, Louane a partagé deux titres inédits pour ses fans : Intro et Rien ne dure.