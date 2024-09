Accident mortel à Manéglise. Une cagnotte et un hommage pour l'adolescente

C'est une terrible épreuve pour toute une famille. Dans la nuit du 29 au 30 août, un jeune conducteur a perdu le contrôle de sa voiture à Manéglise et a fait plusieurs tonneaux. Trois personnes se trouvaient à l'intérieur du véhicule. Une adolescente de 17 ans, Tatiana, n'a pas survécu à ses blessures. Elle est décédée le 2 septembre au CHU de Rouen.

"Toute la famille est dans une énorme peine", confie Cindy Lemaistre, la tante de l'adolescente, à nos confrères du Courrier Cauchois. "On allait fêter ses 18 ans. C'était une jeune femme qui avait beaucoup de projets." Elle devait démarrer un contrat dans une maison de retraite à Saint-Romain-de-Colbosc. La famille vit à La Remuée.

Un hommage et une cagnotte

Une cagnotte en ligne a été lancée pour soutenir la famille. Cette dernière va organiser un hommage, mercredi 11 septembre à 18h15, sur la plage des Petites Dalles (Saint-Martin-aux-Buneaux), avec lâcher de ballons. "Elle adorait la mer, la famille est originaire de ce secteur. On va essayer d'avoir un cortège de motos et d'Audi RS3, c'était son véhicule préféré, pour lui rendre le plus bel hommage."

Le conducteur poursuivi

Le conducteur de la voiture accidentée, âgé de 25 ans, est actuellement en détention. Il sera jugé le 28 octobre au tribunal du Havre pour homicide involontaire aggravé puisque sous le coup d'une interdiction judiciaire de conduire. Le deuxième passager, un jeune homme de 19 ans, est lui poursuivi pour non-assistance à personne en danger.