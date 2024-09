Près de Rouen. Alcoolisé, drogué et sans permis, il fonce tout droit au rond-point des colonnes

Mardi 3 septembre vers 1h20 du matin, un jeune homme de 23 ans file tout droit avec son véhicule sur le rond-point des colonnes à Oissel, arrachant au passage un panneau de signalisation, indique une source policière. Les policiers arrivent sur les lieux de l'accident et le contrôlent, se rendant vite compte du danger qu'il représentait. Le jeune homme a son permis annulé, son véhicule n'est pas assuré et il est contrôlé positif au dépistage d'alcoolémie, de cannabis et de cocaïne.

Il indique aux policiers qu'il roulait à 130km/h avant de perdre le contrôle de son véhicule au niveau du rond-point. Le jeune homme de 23 ans n'est pas blessé. Sa voiture a été placée en fourrière et lui a été conduit directement en garde à vue.