Accident mortel de la circulation à Oissel

Les faits se sont produits à l'angle du boulevard Charles de Gaulle et de la rue Sadi Carnot à Oissel, le mardi 2 novembre, 18h40. Une automobiliste, après s'être arrêtée au stop, à l'angle de ces deux rues, est repartie sans voir qu'une autre voiture arrivait. Les deux voitures se sont percuttées, tuant la conductrice de la première voiture, âgée de 51 ans. L'autre conducteur âgé d'une vingtaine d'années, a été contrôlé négatif au stupéfiant et à l'alcool. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.