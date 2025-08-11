En ce moment Orchestra (20th Anniversary feat Louane) DAN BLACK
Tancarville. Collision frontale sur la départementale 982 : deux blessés graves

Sécurité. Une collision frontale entre deux voitures a fait deux blessés graves, dimanche 10 août, sur la route du Havre à Tancarville. La circulation a dû être coupée le temps de l'intervention des secours.

Publié le 11/08/2025 à 08h35 - Par Célia Caradec
Tancarville. Collision frontale sur la départementale 982 : deux blessés graves
Les pompiers sont intervenus vers 20h30 à Tancarville. - Célia Caradec

Un accident s'est produit vers 20h30, dimanche 10 août, sur la commune de Tancarville, dans le pays de Caux. Deux voitures qui circulaient face à face sur la route départementale 982, la route du Havre, sont entrées en collision. A bord des véhicules se trouvaient deux hommes, âgés de 35 ans et de 40 ans. Le plus âgé, coincé dans son véhicule, a dû être désincarcéré avant de pouvoir être pris en charge, précise le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis).

Un blessé coincé dans sa voiture

Les deux hommes ont été grièvement blessés dans l'accident. La route départementale 982 a dû être coupée à la circulation le temps de leur prise en charge par les secours et de dégager les véhicules accidentés des voies.

Cet axe très fréquenté, qui relie l'A131 à la zone industrielle de Port-Jérôme, est emprunté par plus de 12 000 véhicules chaque jour.

