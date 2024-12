A tester. A la découverte des sports insolites à Rouen

La rentrée de septembre coïncide souvent avec le retour des forums des associations un peu partout dans la métropole de Rouen. Un moment idéal pour découvrir de nouvelles disciplines et sortir des sentiers battus.

Bike polo, roller derby et parkour

Oubliez le football, le tennis ou le basket, la ville de Rouen a à offrir bien plus en termes de disciplines sportives à la rentrée de septembre. Il existe, en effet, de nombreuses associations proposant la pratique de disciplines méconnues. Le bike polo est l'une des plus insolites. Rouen Bike Polo, lancéz en 2009, propose de découvrir cette étonnante pratique qui mixe le polo et le vélo. L'adhésion est de 25 euros. Très implantée à Rouen et Canteleu, l'association sportive Huang-Di n'est pas qu'un club de sport de combat. Ses membres proposent aussi de découvrir du parkour, une discipline qui demande de franchir des obstacles à vive allure dans le milieu urbain ou naturel. Enfin, pourquoi ne pas tester le roller derby, un sport de contact et de vitesse pour les femmes et les hommes ?