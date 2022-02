Oswando, big band caennais

Depuis combien de temps existe Oswando ?

“La formation existe depuis 2007. Au début, nous étions deux, guitare et voix. En 2006, nous avions double avec une basse et une batterie en plus. Et aujourd’hui, nous sommes dix.”

Comment définissez-vous votre musique ?

“C’est un mélange de soul, de jazz et d’afro-jazz. Entre la soul américaine et tout ce qui est tendance. On va des années 30 aux années 70. On chante en français, en congolais et en anglais. On essaye de trouver notre style et ça marche plutôt bien puisque nous avons remporté le Prix régional du Tremplin musical à la mi-octobre. Ce qui nous a fait beaucoup plaisir”.

Qu’est-ce que ce titre va-t-il changer pour votre big band ?

“Nous aurons certainement plus de facilités à trouver des salles pour nous produire. Maintenant, nous avons plus d’ouvertures”.

Avez-vous déjà des dates de concerts prévues ?

“Nous donnons un concert le 27 novembre au casino du Luxembourg. Et nous revenons sur Caen, à l’Orient Express, le 11 novembre et le 18 décembre.”



