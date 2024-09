TV. Un dîner presque parfait : des jumelles granvillaises participent à l'émission

Lundi 2 septembre, l'émission "Un dîner presque parfait" fait son retour. Pour cette nouvelle saison, il n'y aura pas 5 mais 10 concurrents, ou plus précisément 5 binômes de jumeaux. Parmi eux, deux sœurs granvillaises feront équipe. Agées de 25 ans, Margot et Jeanne Delauney sont entrepreneuses et coachs en image. En décembre dernier, elles ont participé au tournage de l'émission, proposant un repas 100% normand. Leurs aventures seront diffusées lundi 2 septembre à 18h50 sur W9 et elles participeront aux différents épisodes jusqu'au 6 septembre.

Sur leurs réseaux sociaux, Jeanne et Margot Delauney partagent les coulisses du tournage de l'émission. Et pour ceux qui ne pourront pas assister à la diffusion, les épisodes seront disponibles gratuitement sur le site et l'application M6+.