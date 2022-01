Caen. Télévision : "Un dîner presque parfait" en casting à Caen

La célèbre émission de cuisine "Un dîner presque parfait" va bientôt poser ses caméras à Caen (Calvados). Annonce faite ce mardi 16 octobre 2018 par la production de l'émission télévisée. Le casting est lancé. Le tournage aura lieu la dernière semaine du mois de novembre 2018.

1 000 euros à la clé

"Un dîner presque parfait" est une émission diffusée toutes les semaines, du lundi au vendredi à 17h40, sur W9, chaîne de la TNT. Chaque semaine, cinq candidats qui habitent dans la même ville doivent, chacun leur tour, inviter les quatre autres à dîner. L'émission mêle art de réception, décoration et cuisine.

Le casting est ouvert depuis le début de la semaine. - Capture écran W9

Le but est de proposer le repas le plus agréable possible. À la fin, les candidats notent l'hôte de la soirée sur la qualité et l'originalité de sa cuisine, la décoration de la table, mais aussi l'ambiance générale du dîner. Une fois les cinq dîners effectués, le candidat qui a obtenu la meilleure moyenne de note remporte le jeu, et se voit offrir 1 000 euros.

Vous êtes Caennais, vous êtes doués en cuisine, alors ce casting devrait vous intéresser. Pour postuler, et proposer, pourquoi pas, vos recettes originales avec des produits normands, rendez-vous sur castingudpp.m6.fr.