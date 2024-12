Foire internationale. Les Caennais de plus de 66 ans invités à manger au Zénith

Une série de déjeuners est organisée par la Ville de Caen durant la Foire internationale, du 23 au 26 septembre. Ceux-ci se tiennent au sein du Zénith, et sont réservés aux Caennais de 66 ans ou plus. Pour s'inscrire, il faut donc présenter un justificatif de domicile, et prouver son âge. Il existe une tolérance pour les seniors en couple, mariés ou pacsés.

Les inscriptions peuvent être faites jusqu'au 13 septembre dans les quatre pôles de vie des quartiers, à la Mission Bien Vieillir du CCAS, ou encore au Centre municipal d'animation de la Folie-Couvrechef, mais seulement les mercredis 4 et 11 septembre entre 13h30 et 17h. Cette année, la Foire a pour thème le Canada. Peut-être un indice sur le menu ?