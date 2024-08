Luc-sur-Mer. Faire du catamaran le long de la côte, pour tenter d'apercevoir des dauphins

"Tu tiens bien la barre qui va permettre de nous diriger, et ici les deux voiles vont devoir se gonfler pour nous permettre d'avancer." Equipée de ma combinaison, de lunettes de soleil, et bien sûr d'un gilet de sauvetage, nous mettons le catamaran à l'eau avec Quentin Hubert, moniteur au Luc Yacht-Club. Le soleil brille enfin en cette fin de mois d'août, et la mer est calme, avec un léger vent… "De très bonnes conditions pour naviguer, me dit Quentin. Pour ce qui est des dauphins, ce n'est pas nous qui décidons."

Une fois le catamaran arrivé dans la zone autorisée, le moniteur m'explique les bases à connaître, pour commencer à faire de la voile. Après quelques démonstrations de navigation, nous arrivons plus au large. "C'est très aléatoire avec les dauphins, quand on les voit parfois ils nagent à côté de nos bateaux, ou alors on ne les voit que de loin." Cependant Quentin me dit rapidement que l'été, avec tous les vacanciers et les activités sur l'eau, ils restent plutôt bien au large, ils préfèrent rester en dehors de l'agitation.

Nous continuons à scruter l'eau scintillante, dans l'espoir d'apercevoir leurs ailerons qui dépassent de l'eau. Nous naviguons entre les casiers de pêcheurs, les mouettes, les cormorans et les goélands, mais pas de dauphins à l'horizon. Au-delà de notre recherche, l'expérience est vraiment agréable. Les sensations sur l'eau, lorsqu'il accélère ou même lorsque nous nous laissons porter, sont vraiment chouettes. Munie d'un harnais et d'une ceinture, je peux même me mettre en trapèze : le bonheur. La perspective sur la côte est immense, le temps est clair et le ciel dégagé, nous devinons même les falaises de Dieppe au loin.

Petit à petit, on revient vers la côte, les dauphins n'ont pas voulu nous honorer de leur présence aujourd'hui. Je m'y attendais un peu, et Quentin aussi : "Même s'ils sont assez curieux et qu'ils viennent parfois nous voir en paddle, kayak ou autre, ils sont plus tranquilles lorsque les plaisanciers ne sont pas là." Il ajoute que le moment où il en voit le plus lors de ses sorties en mer, c'est surtout avant ou après l'été. "Ils sont toujours dans le coin, après ce sont eux qui décident de nous voir ou pas." Ce que je retiens surtout de cette expérience, à défaut d'avoir aperçu les animaux tant espérés, reste tout de même un très bon moment de navigation. Il est d'ailleurs possible de louer des catamarans pour un minimum de 40€, faire des stages, prendre des cours particuliers ou collectifs au club de voile de Luc-sur-Mer, et qui sait, peut-être aurez-vous plus de chance que moi !

Pratique. Tel. 02 31 96 74 39. lyc.asso.fr