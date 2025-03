Luc-sur-Mer. Retour des beaux jours à la plage : "ça remonte le moral"

A Luc-sur-Mer, le thermomètre affiche 18°C. La digue est envahie de promeneurs comme si on était en juillet. Pourtant l'hiver est toujours là, mais le soleil est enfin de retour ! Les touristes sont ravis du voyage, comme Marie-Daniel Dupré Renier : "Je suis là pour quatre jours, pour être dépaysée mais je suis étonnée qu'il y ait autant de monde." Pour elle, le beau temps "change la vie, le moral est meilleur". Plus loin sur la promenade, Françoise Davy au bras de son mari, explique qu'"il n'était pas décidé ce matin mais j'ai insisté, et il vient de me dire que j'ai bien fait avec ce temps-là".

Retour des beaux jours à la plage : "ça remonte le moral" Impossible de lire le son.

Une "envie de se baigner"

En pull léger, lunettes de soleil sur le nez, Mathilde Rouchetet sort des cours. "Je voulais me ressourcer un peu, ça fait du bien. Puis je trouvais ça dommage de ne pas en profiter. Ça fait juste plaisir, et ça remonte le moral… même si j'ai plein de devoirs à faire", ajoute-t-elle en souriant. Sur le sable, Gonzalo Leguennec et son ami sont en train de se sécher : "On a vu l'eau qui était super claire, d'un bleu qui nous a donné envie de se baigner… on y est allé sur un coup de tête !" Toujours en maillot de bain, il n'a "pas froid, il fait plus chaud à l'extérieur et revoir le soleil montrer sa tête ça fait plaisir !"