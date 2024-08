Caen. Découvre Ta Normandie, un site créé par Angélique Haussin

Pour certains, ce sont les derniers jours avant la rentrée. Afin de profiter de ces derniers instants, vous avez la possibilité de vous évader au travers de plusieurs balades dans la région. Cependant, cela reste difficile de trouver des nouveaux lieux pour partir sur de nouvelles aventures. C'est pourquoi Angélique Haussin a créé découvretanormandie.fr.

Découvrir des lieux près de chez soi

Pour cette amoureuse de randonnée et de photographie, partir à la découverte de la Normandie n'a pas de prix. Comme elle l'explique si bien : "Pourquoi partir à l'autre bout du monde alors qu'il y a des lieux magnifiques près de chez soi ? Par exemple à Caen, on peut très bien s'évader dans les cimetières dormants." Sur son site internet, mais aussi sa page Facebook, Angélique Haussin invite à faire de nouvelles découvertes : "Je propose différents lieux, qui ne sont pas forcément connus puisque ce ne sont pas des lieux touristiques. Généralement je décris les lieux et je l'illustre par une photo avant de donner l'adresse."