Bocage et Suisse normande. Où aller se promener cet été ?

Quoi de mieux qu'une sortie en plein air pour se vider la tête et faire le plein de bonnes énergies ? Cet été, le bocage et la Suisse normande sont à découvrir à travers de nombreuses randonnées. Rassurez-vous, la rédaction vous a sélectionné des promenades familiales et accessibles à tous. Enfilez une bonne paire de chaussures et partez vous reconnecter avec la nature !

Des paysages à couper le souffle

La balade la plus courte et la plus facile se fait au départ de Condé-en-Normandie. Long de 4 kilomètres, le circuit vous emmène découvrir le bocage normand, en passant par le hameau du Hamel. Dans le même secteur, le parcours Balade en Terres de Druance est un peu plus long. Traversez de vastes espaces de nature sur près de 11 kilomètres et profitez de la tranquillité de la campagne ! Au cœur de la Suisse normande, la dernière promenade vous emmène dans la Vallée de l'Orne et sur le site naturel des rochers des parcs. Le parcours fait environ 10 kilomètres.