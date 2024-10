Côte de Nacre. Pour garder la forme, découvrez le longe-côte à Luc-sur-Mer

Il n'est jamais trop tard pour faire un peu de sport ! Dans le cadre de son programme sport santé, le Luc Yacht Club vous propose de découvrir la plage de Luc-sur-Mer autrement avec des séances de longe-côte. "C'est de la marche aquatique avec de l'eau jusqu'aux lombaires ou la poitrine", explique Daphné Sabin, éducatrice sportive. "C'est un sport tranquille, pour tous les niveaux. On ne cherche pas la compétition, mais simplement à prendre du plaisir sans se soucier du regard des autres", poursuit-elle.

Se promener et voir du monde

Au programme de la séance, une activité physique et une découverte du milieu marin. Chaque session démarre par un échauffement sur le sable afin d'activer, tout doucement, le cardio. "A marée haute, on part faire une randonnée et on fait quelques exercices de marche et d'équilibre. A marée basse, on va un peu moins loin pour éviter les zones rocheuses donc on fait un peu plus d'allers-retours", confie l'éducatrice, le sourire aux lèvres.

Peu importe l'âge, le longe-côte est l'activité parfaite pour se remettre en forme. "C'est un sport porté, comme le vélo, donc les articulations ne prennent pas de choc et ne s'abîment pas, explique Daphné Sabin. Il ne faut pas avoir peur, on a des visiteurs qui ont des problèmes de dos, de jambes ou de genoux et qui viennent pour se remettre en forme", poursuit-elle. Au Luc Yacht Club, les séances peuvent accueillir jusqu'à 10 personnes. "Cela permet de voir du monde. Certains habitués viennent chaque semaine", affirme Daphné Sabin. Les sessions sont également adaptées en fonction du niveau des participants et les personnes à l'aise peuvent être plus ou moins laissées en autonomie. L'éducatrice précise qu'il est toutefois difficile de faire participer les enfants à l'activité.