Handball : les Vikings continuent de faire des ravages

Les Vikings, qui restent sur trois accessions consécutives, n'ont pas rencontré de difficulté majeure contre un autre promu. "On a fait un gros match, estime leur entraîneur Christian Le Moal. Tout le monde a marqué et le jeu a été équilibré. Ça me rassure. Le travail offensif était bon, même si la concrétisation a été défaillante, et on n'a encaissé que 22 buts. Or notre assise, c'est la défense." Bien entré dans la rencontre (4-0, 5'), Caen n'a été mené qu'une fois (6-7, 13'), le temps d'un petit passage à vide, et n'a jamais été réellement inquiété. A la mi-temps, les Normands comptaient déjà huit longueurs d'avance (18-10, 30').

L'écart s'est élevé au long de la deuxième période, malgré un moment de flottement au retour des vestiaires, et les locaux ont pu terminer en roue libre. L'addition aurait pu être plus salée encore si les Caennais avaient montré plus d'efficacité au tir. Pour un but de plus que Saran, au goal average, ils prennent la tête du classement. "Ça ne veut pas dire grand-chose, d'autant qu'on a joué deux promus en trois matchs, mais ça montre qu'on est sur une dynamique de victoires." La prolonger contre le co-leader, Saran, samedi 13 octobre sera une autre histoire. Mais avec cette équipe, rien ne semble impossible...