Cherbourg-en-Cotentin. Plus de deux tonnes de résine de cannabis saisies dans un voilier norvégien

Les forces de l'ordre ont visité un voilier de plaisance battant pavillon norvégien ce mercredi 21 août à Cherbourg-en-Cotentin, dans la petite rade. A bord, ils ont trouvé plus de deux tonnes de résine de cannabis. Deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue immédiatement. Ils ont 41 et 56 ans, et sont, comme le bateau, de nationalité norvégienne.

Des valises Hermès

Le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, évoque la découverte de "56 ballots de type valises marocaines contenant au total de 2,114kg de résine de cannabis." Ces valises marocaines, qui sont des colis rectangulaires entourés de carton ou de papier kraft, sont estampillées de la marque Hermès.

Le parquet de Cherbourg, d'abord en charge de l'affaire, s'en est immédiatement dessaisi "vu le volume de produit saisi, le mode opératoire utilisé, la dimension internationale du dossier", indique le communiqué transmis. C'est désormais le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes qui conduit l'enquête.

Crime en bande organisée

"La poursuite des investigations est conduite des chefs des infractions de crime d'importation en bande organisée de produits stupéfiants, de délit de trafic de produits stupéfiants (…), de délit de participation à une association de malfaiteurs", entre autres chefs, d'après le magistrat.

