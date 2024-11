Mondeville. Prison Island, une aventure sportive et cérébrale

Par équipe de 3 ou 4 personnes, partez dans une aventure unique à Prison Island. Situé dans la zone de loisirs Decathlon Village à Mondeville, ce lieu vous amène dans une "prison" remplie de défis. Dans l'ordre que vous souhaitez, réalisez des épreuves et accumulez le plus de points pour devenir l'équipe gagnante.

Parmi ces épreuves, on retrouve de tout pour s'amuser en formant un groupe aux capacités diverses et variés. Il y a des épreuves physiques et intellectuelles pour satisfaire tous les publics. Pour une heure d'aventure, il faut compter 19€ l'entrée et 30€ pour deux heures. Prison Island est ouvert du mardi au vendredi, de 17h à 20h30 (14h le mercredi). Le samedi c'est de 10h à 21h30 et le dimanche c'est de 10h à 18h30.