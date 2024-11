Domfront. Retour au XIe siècle avec un marché artisanal médiéval

Destination 1024. Domfront va vivre les journées européennes du patrimoine de façon médiévale, samedi 21 et dimanche 22 septembre. L'association PVMD (Projet de village médiéval à Domfront) va investir le château et son parc dans une ambiance axée sur le XIe siècle "qui correspond à l'histoire du château et à sa fondation", remarque Cécile Soul, secrétaire de l'association.

Lancer de hache et banquet médiéval

"On ne se considère pas vraiment comme une fête médiévale", insiste-t-elle. Pourtant, cela y ressemble en tout point. Forgeron, charpentier, tailleur de pierres, vitrailliste… Une quinzaine d'artisans, tous costumés, vont se regrouper sur le marché d'artisanat d'arts et métiers anciens. "Chacun pourra venir voir en quoi consiste tel et tel métier. Certains artisans vont même proposer des ateliers pour essayer", présente Cécile Soul.

Des concerts, une kermesse et des jeux médiévaux dans le parc du château, et du lancer de hache au cœur des ruines pour les adultes sont proposés tout au long du week-end. Un campement viking va également s'installer sur les deux jours. La journée du samedi se termine par un banquet médiéval animé. "Le repas sera le plus médiéval possible que ce soit dans le service ou dans l'assiette, avec des choses qui pouvaient se trouver dans la région au XIe siècle", explique Cécile Soul. Au menu : de l'hypocras, un cochon à la broche et ses haricots, et un crumble aux pommes en dessert. Mais faites vite, seulement 250 convives peuvent s'asseoir à cette tablée sur réservation (voir plus bas).

Ce rendez-vous est une première ébauche de ce que veut faire l'association sur le long terme. Elle travaille en parallèle à la création d'un village médiéval permanent à Domfront depuis plusieurs mois. S'ils organisent ce marché, c'est aussi pour faire "découvrir les artisans" et "ne pas perdre le rythme" avant de poser la première pierre du village. "L'objectif, c'est de rassembler tout le monde autour de ce projet et montrer qu'on peut le faire", conclut Cécile Soul.

Pratique. Entrée libre de 10h à 22h le samedi, de 10h à 17h le dimanche. Pour réserver le banquet ou contacter l'association sur le projet : pvmd61700@gmail.com.